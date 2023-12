Catanzaro, esame per il Brescia. Maran: "Cerchiamo conferme" Il Brescia affronta il Catanzaro per un test importante per la ritrovata competitività della squadra. Maran non potrà contare su Lezzerini e Van De Looi. Le Rondinelle proseguiranno con il 3-4-2-1 visto con il Como. Andrenacci in porta, Paghera a centrocampo e ballottaggio tra Bjarnason e Bianchi.