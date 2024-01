Case e credito. Caccia ai giovani

Nuove opportunità di lavoro per i giovani. A offrirle è il Gruppo Tecnocasa, presente nel mondo in 9 paesi e 4 continenti con 4.022 agenzie di cui 3.661 agenzie immobiliari e 361 agenzie di mediazione creditizia. In Italia il comparto immobiliare è presieduto con 2.630 agenzie immobiliari, di cui 129 dedicate al mondo impresa. Gli operatori attivi sono circa 10mila, con un’età media inferiore ai 30 anni. Nel settore della mediazione creditizia, gestito da Kìron Partner, sono attive 238 agenzie, per un totale di circa 1.000 collaboratori. Il piano di sviluppo prevede per le reti immobiliari tra le 80 e le 100 nuove agenzie in apertura nel 2024, mentre per Kìron sono previsti 10 uffici. In attesa di conoscere la destinazione delle nuove risorse selezionate per l’immobiliare in Lombardia, per il settore creditizio i numeri sono già definiti: saranno inseriti 30-40 addetti e verranno aperti tre uffici, uno nell’area di Como, uno nella zona tra Milano e la Bergamasca e uno nell’area Nord Milano. Lo sviluppo delle reti immobiliari del Gruppo Tecnocasa avviene esclusivamente attraverso la crescita interna con un iter di crescita di circa due anni. Per candidarsi è possibile inviare il curriculum attraverso il form sul portale del gruppo tecnocasa.it nella “lavora con noi” o i siti delle singole agenzie raggiungibili sempre attraverso il portale. Kìron cerca invece giovani diplomati o laureati anche alla prima esperienza, desiderosi di diventare consulente del credito col compito di assistere le famiglie che necessitano un finanziamento e una copertura assicurativa. Per candidarsi inviare il curriculum attraverso il form sul portale Kìron.it; nella sezione “lavora con noi” sono elencate le posizioni attualmente aperte nelle varie

regioni. Oppure inviare mail a selezione@kiron.com.