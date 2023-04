Casa comunità Polemica tutta “green”

Accesa polemica tra Legambiente del Basso Sebino, circolo Luciano Pajola e il Comune di Iseo. Legambiente, tra l’altro, chiama in causa anche l’Asst della Franciacorta. In pratica, su richiesta dell’Asst il Comune ha effettuato una delibera in cui assegna al servizio l’uso della palazzina ex Inam, attualmente non utilizzata per la realizzazione della Casa della Comunità. "Lascia molto perplessi la delibera del Comune di Iseo del 23 febbraio scorso di cessione a favore dell’Asst della Franciacorta d’uso dell’immobile denominato palazzina ex Inam per la realizzazione a Iseo di una Casa di Comunità e di una centrale operativa territoriale. Il rilancio della sanità territoriale non passa dall’ampliamento dei locali ex Inam, ma dal potenziamento della struttura sanitaria dell’ospedale d’Iseo che avrebbe anche gli spazi per ospitare la Casa di Comunità o parte di essa – dice Dario Balotta di Legambiente (foto) - In ogni caso basterebbe la ristrutturazione energetica degli edifici attuali senza nessun ampliamento. Infatti tra i padiglioni non utilizzati del vicino polo ospedaliero e i locali ex Inam si raggiunge lo standard necessario di mq. 800 di dimensionamento necessario per la nuova Casa di Comunità. È necessario invece che venga aumentato il personale sanitario". La risposta del Comune di Iseo non si è fatta attendere. "Per quanto riguarda la Casa della Comunità, le scelte appartengono esclusivamente a Asst e non al Comune, che, a domanda, ha semplicemente concesso quanto necessario – dice il vicesindaco Cristian Quetti - Per quanto concerne invece il verde pubblico: nessuno pensa di tagliare nulla". Mi.Pra.