Carrozzieri, parrucchieri. Ci sono varie opportunità

Operaio/a carrozziere, 2 posti. Requisiti: buona manualità e conoscenza degli strumenti di officina, buona conoscenza della lingua italiana, attenzione ai dettagli; Mansioni: montaggio e smontaggio di parti di carrozzeria, carteggiatura e ripristino delle caratteristiche tecniche dei veicoli, verniciatura, lucidatura; Contratto: a tempo determinato finalizzato a indeterminato; Sede di lavoro: Brescia; Inviare Cv con autorizzazione trattamento dati personali a ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38703. Parrucchiera con esperienza, 2 posti. Requisiti: formazione professionale di base / Acconciatura estetica, almeno una figura con esperienza, l’altra anche al primo inserimento; Contratto: da definire in sede di colloquio; Sede di lavoro: Rezzato; Inviare Cv con autorizzazione al trattamento dati personali a piubellaprofumeria@libero.it e per conoscenza a ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38866. Operaio idraulico anche prima esperienza, 1 posto. Requisiti: qualifica idraulico, patente B; Contratto: da definire al colloquio; Sede di lavoro: Botticino; Inviare Cv a dlaidl@libero.it e per conoscenza a:ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38024.