Bergamo, il cardinale Pizzaballa cittadino onorario: il riconoscimento per il suo impegno per la pace

Bergamo, 7 ottobre 2023 – A una settimana esatta dalla nomina a cardinale da parte di Papa Francesco, il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, bergamasco di Cologno al Serio, ha ricevuto questa mattina, durante un consiglio comunale straordinario che si è tenuto in S.Agostino, in Città Alta, nell'aula magna dell'Università degli studi, la cittadinanza onoraria di Bergamo da parte del sindaco Giorgio Gori e del presidente del consiglio comunale Ferruccio Rota.

Le istituzioni cittadine hanno conferito a monsignor Pizzaballa il riconoscimento, che è dedicato a Papa Giovanni XXIII, per il suo impegno per la pace. “Nella complicata mediazione tra lo Stato d'Israele e le autorità palestinesi, ha promosso costantemente il dialogo con tutte le forze presenti nel territorio, per garantire la presenza della comunità crisiana in Terra Santa, che sente in pericolo - si legge in una nota di Comune e Diocesi di Bergamo -. La sua voce è una delle più ascoltate nell'intricato mondo politico religioso della Terra Santa. Il suo obiettivo è la pace tra i popoli di diverse etnie e religioni”.

"Credo che il riconoscimento che mi è stato conferito - ha detto monsignor Pizzaballa durante la cerimonia - sia dovuto al ruolo del Patriarcato in diversi ambiti, anche civile, sociale e del volontariato. Bergamo è sempre un riferimento per tutta la provincia. E poi c'è una relazione stretta con la chiesa di Bergamo, molto viva in questi ultimi anni”.