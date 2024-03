Capriolo intrappolato in un cantiere edile salvato dai vigili del fuoco

È entrato in un cantiere alla periferia della città e non è più riuscito ad uscirne. Un esemplare di capriolo è stato liberato ieri mattina a seguito dell’intervento della polizia stradale e dei vigili del fuoco. È avvenuto intorno alle 11 in via Cappuccini. A segnalare rumori anomali provenienti dal cantiere, che avrebbe dovuto essere deserto, sono stati alcuni residenti della zona. A quel punto i vigili del fuoco hanno recuperato l’ungulato che è stato affidato al Centro recupero animali selvatici di Codevilla, dove è stato sottoposto ad una visita veterinaria che ha attestato le sue buone condizioni generali. Non appena sarà possibile l’animale sarà rimesso in libertà.