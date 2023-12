Cantù-Urania Milano sfida di alta classifica

CANTÙ (Como)

Riprende in serata la Serie A2 per chiudere il 2023. Nel girone verde la JuVi Cremona ospitaRieti, ma il menu pesante arriva domani con Treviglio di scena nel Monferrato, Vigevano che ospita Torino e il derby Cantù-Urania. Per Cremona il grande scenario della diretta RAI alle 20.30, mentre è ufficiale l’assegnazione delle Final Four di Coppa Italia a Roma, dal 16 al 17 marzo prossimi.

In casa Cantù è tutto pronto dunque per il derby con Milano: "Sicuramente arriva una squadra di talento offensivo, che esprime una buona pallacanestro e che si porta dietro un nucleo storico importante, con lo stesso allenatore da tempo. Verranno a casa nostra, in un palazzetto che sicuramente ci spingerà e ci aiuterà" il commento di coach Cagnardi, scottato non poco dal netto ko con Trapani dello scorso fine settimana pre-natalizio.

Milano è invece reduce dal bel successo su Latina che vale il quarto posto in classifica in coabitazione con Rieti: "Una partita difficile ed affascinante, un derby importante contro una squadra dal grande blasone. Cantù ha un roster ricco di talento e qualità, una formazione costruita con la legittima ambizione di arrivare sino in fondo a questo campionato. Valore indiscutibile dei nostri avversari, che speriamo sia per noi un grande stimolo; dovremo fare attenzione alla loro grande fisicità, fattore importante nella gara di andata dove grazie alla loro pressione, sui nostri esterni in particolare, cambiarono l’inerzia del match" il commento di coach Villa.

Vigevano invece se la vedrà con la corazzata Torino: "Affrontiamo la squadra che, dopo Trapani, si sta rivelando la più solida di questo girone, probabilmente non quella di più talento ma sicuramente la più solida, capace di vincere innumerevoli partite al fotofinish, tra cui quella d’andata contro di noi - spiega coach Pansa-".

"Arrivano da sei vittorie consecutive, nonostante nelle ultime partite hanno accusato l’assenza di giocatori importanti, che dovrebbero rientrare contro di noi. Il nostro obiettivo deve essere quello di dare continuità alle due buone partite disputate contro Milano e Cremona" il commento del tecnico soddisfatto dopo i due punti dell’ultima uscita. E’ tornata a sorridere anche Treviglio grazie al +20 interno con Agrigento. Ora Casale, in una sfida ampiamente alla portata.