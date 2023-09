Cane a spasso con la padrona ucciso da un pitbull fuggito da un giardino

Drammatica fine per un cagnolino a spasso con la sua padrona: è stato aggredito e ucciso da un pitbull. La dinamica di quanto accaduto a Mornago nella giornata di venerdì è ancora da chiarire ma secondo alcuni testimoni il pitbull è fuggito dal giardino di un’abitazione (i proprietari non erano a casa) e ha raggiunto la strada lungo la quale una donna stava portando a spasso i suoi due cagnolini, entrambi al guinzaglio. Il pitbull si è avventato su due cagnolini, uno è riuscito a salvarsi, l’altro invece non ha avuto scampo. La padrona che ha tentato, purtroppo inutilmente di salvarlo, è rimasta ferita ed è stata soccorsa. Grande la paura in quei drammatici minuti in cui ha tentato di tutto per salvare la povera bestiola.