Camion perde il carico. I succhi di frutta bloccano la statale 38

Disagi alla viabilità nel primo pomeriggio di ieri, per un camion che ha perso il carico – forse non bene ancorato – di sette cartoni contenenti succhi di frutta, finiti sull’asfalto per fortuna senza causare né vittime né feriti. È accaduto attorno alle 13.40 in località Valchiosa, in territorio comunale di Sernio. La statale 38 dello Stelvio, molto trafficata a quell’ora, è stata resa percorribile, nel tratto dove si è verificato il curioso incidente, a senso unico alternato, grazie all’intervento dei carabinieri della Compagnia di Tirano. I Vigili del fuoco del distaccamento di Tirano sono stati impegnati sino alle 14.50, per rimuovere i contenitori e le bottigliette e ripristinare le condizioni di sicurezza dell’arteria poi riaperta. Sul posto anche personale di Anas.Mi.Pu.