Val di Sole, 14enne di Bergamo cade mentre fa downhill: è grave

Stava praticando downhill in una zona boschiva della Val di Sole (in Trentino) quando ha rimediato in una brutta caduta. Per questo un 14enne bergamasco è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, in condizioni gravi.

La richiesta di intervento alla Centrale unica per le emergenze del Trentino è arrivata intorno alle 12.45. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino della Stazione della Val di sole, che hanno prestato le prime cure.

Vista la dinamica dell'incidente è stato chiesto l'intervento dell'elicottero di soccorso, che ha sbarcato in zona l'equipe medica. Di seguito il giovane, che non ha mai perso coscienza, è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Trento.