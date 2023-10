Cadono nel dirupo. Marito e moglie illesi

Se la sono vista brutta marito e moglie, di 74 e 73 anni, che ieri pomeriggio mentre transitavano lungo la strada che da Moio de’ Calvi conduce verso Monte Torcola, in Valle Brembana, sono usciti di carreggiata rotolando per circa 60 metri in un dirupo prima di fermarsi contro gli alberi. Il conducente ha perso il controllo dell’auto e non è stato in grado di mantenerla in strada. Fortunatamente la coppia è uscita dall’abitacolo illesa. Oltre allo spavento, hanno riportato solo delle contusioni. Per soccorrerli sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e la squadra Saf (Speleo alpinistica fluviale) di Bergamo. Marito e moglie erano fuori dall’abitacolo e si stavano facendo accompagnare con una macchina privata all’inizio della strada. La coppia è stata portata in elicottero all’ospedale per accertamenti. Intanto i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni per il recupero dell’auto.