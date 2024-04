Cade potando le piante: operaio ricoverato

Soccorsi in azione ieri mattina a Dumenza per un infortunio sul lavoro, ferito un giovane di 22 anni. Il ventiduenne stava effettuando un intervento di taglio piante quando per cause ancora da chiarire è caduto da un albero, dall’altezza di cinque metri circa. Immediata la richiesta di intervento per assistere il ferito, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari della Padana Emergenza con un’ambulanza e il personale dell’automedica, che hanno prestato le prime cure al giovane operaio prima di allertare anche l’elisoccorso alzatosi in volo da Como. Il ventiduenne ha riportato traumi all’addome e agli arti superiori, fortunatamente non era in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, che hanno collaborato con il 118 per soccorrere l’operaio e i tecnici dell’Ats Insubria che hanno effettuato i rilievi raccogliendo gli elementi utili a chiarire le cause dell’infortunio.

R.F.