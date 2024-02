Cadavere di un pensionato ripescato dal canale: cause della morte al vaglio

Il corpo senza vita di un uomo di 72 anni è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque del canale Quintino Sella che scorre nelle campagne tra Cilavegna e Gravellona Lomellina, paese nel quale il pensionato risiedeva con la famiglia. Il recupero è stato effettuato dai vigili del fuoco a seguito di una segnalazione. Le cause del decesso sono in fase di accertamento, al momento l’ipotesi più probabile è quella del malore che ha colto l’uomo mentre si trovava in una zona isolata che non gli ha dato la possibilità di chiedere aiuto. I carabinieri stanno cercando di appurare anche il punto esatto della caduta che, considerato il volume d’acqua del canale e la sua corrente, potrebbe essere avvenuto in un punto più a monte rispetto al luogo del ritrovamento.U.Z.