Caccia a impiegati e a dieci vigilantes

Impiegato/a apprendista contabile, 1 posto. Requisiti: diploma di ragioneria e/o laurea in economia ed interesse per il ruolo; Contratto: apprendistato, dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; Sede di lavoro: Vigevano; Inviare cv a sara.comune@provincia.pv.it, codice 8786. Impiegato/a, 1 posto. Mansioni: gestione clienti, creazione ed invio preventivi, organizzazione consegne/ritiri, emissione fatture; Contratto: tempo determinato mesi cinque; Sede di lavoro: Garlasco; Inviare cv a sara.comune@provincia.pv.it, codice 8725. Addetto servizi di vigilanza, 10 posti. Requisiti: indispensabile licenza media e possesso patente B. Contratto: tempo determinato con possibile trasformazione. Sede di lavoro: Somaglia (Lodi). Candidature: inviare il cv a selezione@provincia.lodi.it, centro per l’impiego di Lodi, codice 2741