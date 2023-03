Caccia a elettricisti e personale per le pulizie

Aiuto cuoco, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede: Ponte di Legno. Codice centro per l’impiego di Edolo: 36648. Operaio, 1 posto (legge 6899). Contratto: tempo determinato. Sede: Pian Camuno. Codice centro per l’impiego di Breno: 36830. Educatore professionale sanitario, 1 posto. Contratto: tempo determinato, part-time. Sede: Lumezzane. Codice centro per l’impiego di Sarezzo: 36865. Sistemista ambiente Microsoft, 1 posto. Contratto: da valutare o apprendistato. Sede: Gardone Val Trompia. Codice centro per l’impiego di Sarezzo: 36430. Giardinieri, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede: Soiano del Lago. Codice centro dell’impiego di Desenzano: 36430. Installatore fotovoltaici, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede: Guidizzolo. Codice centro dell’impiego di Desenzano: 36430. Elettricista, 8 posti. Contratto: tempo indeterminato. Sede: Brescia. Codice centro dell’impiego di Orzinuovi: 36877. Addetto alle pulizie, 20 posti. Sede: Iseo. Contratto: tempo determinato. Codice centro dell’impiego di Iseo: 36789