Brutta caduta in camera. Il cantautore Panceri:: "Non tenete tappeti"

Brutto infortunio domestico per l’artista Gatto Panceri, 62 anni. Il cantautore brianzolo, che abita a Barzanò, si è alzato di notte, ha infilato male una ciabatta, è inciampato e cadendo ha picchiato la testa contro uno spigolo spaccandosi la fronte. Lo ha raccontato sui suoi canali social. "Vi do un consiglio – sono le parole del musicista nel video in cui mostra la testa costellata da una fila di cerotti per sutura –. Non mettete i tappeti nelle camere da letto altrimenti accade quello che è successo a me". Nonostante la brutta ferita, Gatto Panceri si ritiene fortunato: "È andata bene. Ho avuto l’ennesima prova che ho la testa davvero dura". Nonostante la ferita sta continuando a lavorare al suo nuovo singolo e sarà ospite della trasmissione condotta da Carlo Conti. D.D.S.