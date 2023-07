Brusaporto, auto si schianta contro un tir e prende fuoco: il conducente muore carbonizzato

Brusaporto (Bergamo) – Incidente mortale nel primo pomeriggio sulla Statale 42 all’altezza di Brusaporto (Bergamo): un’auto si è scontrata con un tir, e poco ha preso fuoco a lato della carreggiata. Il conducente dell’auto, un uomo di 51 anni, è morto, il camionista è invece rimasto ferito.

I mezzi coinvolti nell'incidente

Lo scontro si è verificato, intorno alle 15, poco dopo un cavalcavia nei pressi dello svincolo con la tangenziale sud: per cause in via di accertamento, l’auto ha perso il controllo finendo contro il mezzo pesante. L’urto è stato molto violento e dopo l’impatto il veicolo ha preso fuoco, non lasciando scampo al conducente.

In seguito all’incendio dalla strada si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza che ha creato allarme tra gli abitanti della zona e tra gli automobilisti di passaggio.

Per consentire la messa in sicurezza dei mezzi e il ripristino della strada, il tratto di SS42 che corre all’interno del territorio di Brusaporto è stato chiuso al traffico, con gravi ripercussioni sulla viabilità della zona e lunghe code sia verso Bergamo che verso Trescore Balneario.