Brescia, parla Magro: "Dalle sconfitte si impara sempre"

La Germani Brescia, dopo la sconfitta contro Brindisi, ultima in classifica, ha chiuso in seconda posizione nel tabellone di Coppa Italia. Affronterà Napoli nei quarti di finale. Il coach Alessandro Magro, influenzato e assente, ha delegato il suo vice Matteo Cotelli per la partita. Rientrato, ha espresso rammarico per la sconfitta.

"Non volevo essere in conferenza, così sarebbe stato se avessimo vinto: era giusto che il palcoscenico fosse per il mio vice Matteo Cotelli, che con Francesco Taccetti ha preparato benissimo la partita", ha dichiarato Magro. Sulla prestazione della squadra, Magro ha osservato: "Abbiamo fatto fatica a difendere su loro situazioni di isolamento. Siamo stati poco attenti sull’arco dei tre punti e poco attenti a difendere di squadra, cosa che invece solitamente facciamo bene".

Guardando avanti, Magro ha espresso ottimismo: "Il nostro obiettivo sarà ottenere la migliore posizione disponibile per i play off… Per quanto riguarda la Coppa Italia ’anno scorso l’abbiamo vinta partendo dall’ottavo posto".

Sul futuro, ha aggiunto: "Andiamo a Torino per difendere la Coppa Italia, non per vedere cosa succede. Da sconfitte come quella di domenica si può imparare anche in vista di una competizione importante come le Final Eight".

