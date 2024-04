Brescia non punge più. Il muro dello Spezia diventa invalicabile

Pareggio a reti inviolate tra Brescia e Spezia che cercano di consolidare i rispettivi obiettivi con una vittoria, ma non riescono a superarsi e, alla fine, si devono accontentare di un punto. Il primo tempo è nel segno dell’equilibrio. Sono i liguri a partire meglio, ma le Rondinelle controllano con ordine la situazione e con il passare dei minuti pungono a loro volta in avanti. Nonostante gli spunti di Bjarnason e Bianchi da una parte e di Elia, e Falcinelli dall’altra, le due contendenti vanno al riposo sullo 0-0 e la ripresa si apre con lo stesso copione. Ancora un avvio più incisivo degli ospiti, ma nel secondo tempo la formazione di Maran preme in avanti con crescente decisione nell’intento di conquistare la vittoria da dedicare a Paghera, colpito dalla scomparsa della madre. Dopo un insidioso guizzo di Di Serio, ben neutralizzato da Lezzerini, i biancazzurri impensieriscono Zoet con Bisoli e Bianchi, ma il punteggio rimane immutato. Il finale vede maggiormente propositivi i padroni di casa, ma la palla-gol più nitida giunge al 3’ di recupero ed è di marca ligure, con Kouda che da posizione più che favorevole manda sulla traversa un pallone che torna poi in campo senza oltrepassare la fatidica linea bianca. È il segnale che sancisce il pari definitivo.

Luca Marinoni