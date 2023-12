Brescia, in porta fiducia ad Andrenacci. Torna l’olandese Van De Looi

Il Brescia è concentrato sull’impegnativa trasferta di domani a Catanzaro. Con i giallorossi dell’ex Donnarumma mister Maran non potrà contare sugli infortunati Fares e Ndoj, ai quali si è aggiunto Lezzerini, che con il Como ha subìto la lussazione del gomito destro. Un problema che dovrebbe fermarlo per almeno due mesi, con la conseguenza di affidare la porta ad Andrenacci. Ma non è da escludere il ritorno sul mercato. Non dovrebbero esserci invece problemi per Van De Looi, che è rientrato in gruppo ed è pronto a dare il suo contributo alle Rondinelle. Lu.Ma.