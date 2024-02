Nei giorni scorsi il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Brescia, a seguito di un’indagine delegata dalla locale procura, ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento a carico di un uomo che minacciava e perseguitava la ex moglie. L’uomo è stato dotato di braccialetto elettronico “anti stalking“, collegato alla centrale operativa delle forze dell’ordine. Si tratta della prima volta in assoluto che la polizia locale di Brescia applica questa misura cautelare nei confronti di una persona accusata di reati di stalking e minacce. Ciò è stato possibile grazie al cosiddetto decreto Roccella, che ha introdotto il rafforzamento delle misure cautelari per reati di violenza di genere estendendo l’utilizzo del braccialetto elettronico anche per questa tipologia di reati. L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia della donna che, temendo per la propria vita, ha raccontato alle forze dell’ordine di pesanti minacce e intimidazioni.