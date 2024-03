Nel box del pensionato di 72 anni armi, droga, auto e moto rubate

Bergamo, 29 marzo 2024 – Nel box aveva una vera e propria armeria, chili di droga oltre dl auto e motorini rubati. I carabinieri hanno arrestato un bergamasco di 72 anni, pensionato, già noto alle forze dell'ordine quale autore di numerose rapine.

Ai carabinieri era giunta nei giorni precedenti la segnalazione di un cittadino che aveva notato dei movimenti sospetti di un anziano signore a bordo di una Peugeot che andava e veniva nei box di un edificio di via Tolstoj, dove nessuno lo conosceva.

I carabinieri del radiomobile hanno riconosciuto l'auto sospetta, intimandole l'alt all'altezza di un hotel. In virtù dei numerosi precedenti dell'anziano conducente e del suo atteggiamento sospetto, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di oltre 2.000 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. L'uomo è stato quindi portato in via Tolstoj per verificare perché si recasse sempre là, dove era stato notato, individuando, dopo alcuni tentativi, grazie alle chiavi che aveva al seguito, un box di cui evidentemente aveva la disponibilità.

La perquisizione al suo interno ha permesso di rinvenire un veicolo Ford Tourneo bianco con numero di telaio abraso e targhe clonate, un motociclo Piaggio Vespa rosso rubato a Bergamo nel 2016 con una targa falsa. Inoltre, sul pavimento del box, è stato rinvenuto uno zaino al cui interno erano presenti una pistola semiautomatica marca Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa unitamente al caricatore con all'interno 6 proiettili e una scatola da 25 proiettili dello stesso calibro; una pistola revolver marca Smitt&Wesson calibro 38 Special con matricola abrasa con 6 proiettili nel tamburo e una scatola da 25 proiettili dello stesso calibro; una scatola di 50 proiettili calibro. 357 magnum; 2 targhe d'auto rubate nel 2018 e falsificate; tre borsoni contenenti 1.490 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 80 chili; due buste di cocaina per un peso complessivo di 220 grammi.