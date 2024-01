Botte e rapina. Patteggia 2 anni e 4 mesi e va ai domiciliari

Ha patteggiato 2 anni e 4 mesi il marocchino di 51 anni, senza fissa dimora, arrestato dai carabinieri della stazione di Grumello del Monte il 6 dicembre per rapina e lesioni. Difeso dall’avvocato Giulia Pasini, ieri mattina davanti al giudice Guadagnino il processo con la condanna. L’uomo non tornerà in carcere, ma andrà ai domiciliari dalla sorella. Vittima della rapina una quarantottenne, originaria di Verona, che si era salvata grazie all’intervento di un passante che poco prima aveva notato un uomo, poi riconosciuto nel cinquantunenne, che stava tirando i capelli a una donna lungo la strada per Gorlago. I due si conoscevano, tant’è che già qualche mese fa lui aveva tentato di soffocarla. Dopo averla picchiata quella sera le aveva portato via la borsa con cellulare e 6 euro. F.D.