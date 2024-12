Botte e angherie in vent’anni di nozze: allontanato da casa

In vent’anni di matrimonio aveva subito numerosi maltrattamenti da parte del marito. Una situazione emersa dopo l’ennesimo ricovero della donna in ospedale. I carabinieri della stazione di Serina sono intervenuti nei confronti di un tunisino di 42 anni abitante a Costa Serina che è stato allontanato dalla casa familiare. L’aggressione era avvenuta lo scorso ottobre. Quando la donna era andata in ospedale a farsi medicare le ferite era emersa una situazione familiare preoccupante. Successivamente la vittima, esausta, se n’è andata da casa con i figli, e ha formalizzato una denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. A conclusione degli accertamenti eseguiti il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo ha emesso l’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare dell’uomo, con contestuale divieto di avvicinamento nei confronti della vittima e dei tre figli, dei quali due minori. All’uomo è stato applicato il braccialetto elettronico. F.D.