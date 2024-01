Bergamo, incendio in un appartamento in Borgo Santa Caterina: due persone sfuggono dalle fiamme

Bergamo, 9 gennaio 2024 – Incendio, nella notte tra lunedì e martedì, in Borgo Santa Caterina a Bergamo.

Le fiamme sono divampate in un appartamento di una palazzina in via Santuario Addolorata, poco prima delle 3. Distrutto sia il locale che il tetto.

Due le persone che si trovavano all’interno, una è riuscita a uscire da sola, ma l'altra è rimasta bloccata. Così, giunti sul posto i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine ed i volontari di Gazzaniga, sono entrati in azione con l'autoscala. In questo modo, sono riusciti a metterla in salvo.

Dopo aver spento le fiamme i Vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica della struttura compromessa. Sul posto anche la Polizia di Stato e il 118.