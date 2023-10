Bonate Sopra, 40enne scomparso da giovedì: si era allontanato per un passeggiata

Un uomo di 40 anni è scomparso da giovedì 12 ottobre a Bonate Sopra, in provincia di Bergamo. Si chiama Dibre Bledar, è di origini albanesi e dopo essere uscito intorno alle 14.30 per fare una passeggiata non è più rientrato.

La protezione civile di Bonate Sopra ha comunicato che indossava una maglietta nera e pantaloncini neri, non ha con sé documenti, parla e capisce poco l’italiano e per qualsiasi informazione contattare le forze dell'ordine.

Si era allontanata da casa di sua sorella alle Ghiaie, dove era arrivato da casa sua ad Abano Terme, nel Padovano, per stare qualche giorno con la famiglia.

Le ricerche sono iniziate venerdì e nella zona ci sono diverse squadre dei Vigili del fuoco e dei carabinieri di Ponte San Pietro, nonché uomini dei gruppi di Protezione civile dell’Isola e la polizia locale di Bonate.