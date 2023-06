Bolgare, bruciano carbonella e plastica a Stone City. Il Comune: tenete chiuse le finestre

Fortunatamente – si fa per dire, dati i danni – il rogo è divampato con il buio e non in giornata, con la struttura piena di turisti. Un vasto incendio è scoppiato questa notte, fra venerdì 16 e sabato 17 giugno, nell'area della Stone City di Bolgare, un grande parco espositivo permanente per l'architettura del paesaggio in provincia di Bergamo.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti con diverse squadre i vigili del fuoco con il supporto del nucleo nucleare biologico chimico radiologico di Milano. L'incendio ha interessato circa 200 metri quadrati di materiale accatastato all'esterno della struttura.

L’avviso

Un denso fumo nero si è alzato dalla zona e il Comune di Bolgare ha diramato un avviso e un appello: “Il materiale che sta bruciando presso la ditta StoneCity è carbonella con coperture in plastica. Il sindaco ha già contattato l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente al fine di effettuare le verifiche sulla qualità dell'aria. Si raccomanda vivamente i cittadini – è la chiusura della nota – di mantenere chiuse le finestre in quanto sono in corso gli accertamenti relativi alla natura del materiale in combustione”.

I pompieri sono ancora all’opera, impegnati nella procedura di smassamento. Nelle prossime ore i responsabili del parco, anche sulla base dei rilievi, effettueranno la conta dei danni.