Bocalon esalta il Renate. Tre gol alla Pro Patria

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Colpaccio allo Speroni del Renate che batte in rimonta una Pro Patria che pur era partita bene. Pro Patria con il lutto al braccio per la scomparsa di Gipo Calloni, vecchia gloria biancoblù.

Per le pantere nerazzurre sugli scudi per la tripletta Bocalon, mentre i tigrotti biancoblù possono anche recriminare per la sfortuna. Non passano nemmeno dieci minuti dall’inizio del match, che i padroni di casa riescono a passare in vantaggio, cross di sinistro di Stanzani e colpo di testa di Castelli che sigla la sua ottava marcatura.

Gli ospiti riescono a trovare il pareggio grazie al tempestivo tap in sul secondo palo di Bocalon, che in questa maniera comincia il suo personale show.

Si va al riposo in perfetta parità e nel secondo tempo il Renate riesce a far propria la partita su uno dei campi più duri del girone A della serie C. E’ favorevole già l’avvio di ripresa, con Bocalon che da appena fuori l’area centralmente trova l’incrocio dei pali con un grande tiro. Nel finale di partita Ferri arpiona in un tackle il piede di Baldassin che finisce a terra in area di rigore. Penalty che Bocalon realizza, spiazzando Mangano. Tre punti per il Renate, mentre per la Pro Patria uno stop che lascia qualche rammarico anche per il punteggio finale eccessivo dinanzi al proprio pubblico.

Luca Di Falco