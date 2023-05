Bloccato su un dirupo Cane salva greggi recuperato dai pompieri

I vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, assieme a una squadra Saf, specializzata in interventi in zone impervie, sono andati in soccorso di un cane anti lupo, rimasto bloccato sopra in dirupo in una zona boschiva di Gravedona ed Uniti, frazione di Germasino. L’allarme, nel pomeriggio di domenica, è stato lanciato dalla proprietaria. È stato localizzato in una zona molto difficile da raggiungere, da cui non riusciva a tornare da solo: ma comunque recuperato e messo in salvo. I cani anti lupo, che possono essere di varie razze ma comunque di grossa taglia, sono addestrati a lavorare in zone di montagna e spesso impervie, e solitamente vengono impiegati a difesa di greggi e più in generale a difesa degli animali da allevamento.