Bloccato per la droga aveva la cantina piena di abiti rubati

Diciottenne bloccato con la droga, la polizia gli trova la cantina piena di vestiti rubati a Capodanno. La sera del 1° gennaio gli agenti della Volante hanno notato uno scambio sospetto tra due individui lungo via Tasso e hanno deciso di fare un controllo. Uno dei due è fuggito. L’altro ha tentato di disfarsi di un involucro di cocaina e ha poi colpito gli agenti a calci e pugni. La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta in cantina di un’ingente quantità di capi di abbigliamento con ancora attaccate le etichette. Così il 18enne è stato arrestato. Il 3 gennaio poi un commerciante ha ricevuto l’avviso anti-intrusione. I poliziotti hanno arrestato in flagrante un 26enne che stava forzando la saracinesca del negozio di articoli sportivi.