Bimbi ustionati all’asilo di Osio Sopra. Il papà alle famiglie: "Mi dispiace"

Quando passa accanto ai genitori di Elisa e Alessandro, i due bambini di 4 anni e 3 anni rimasti gravemente ustionati dalla fiammata, Roberto Tornicelli, il papà di 41 anni, di Osio Sotto, che accese il braciere versando del bioetanolo all’asilo San Zeno di Osio Sopra, con un tono di voce flebile sussurra: "Comunque vada, mi dispiace". Poche parole dette in aula ieri mattina passando accanto ai genitori di Elisa (Paolo Prandi con la moglie Angela Perico) e Alessandro (Sabrina Ciulla con il marito Alfonso Bonansinga), che quella maledetta mattina, era il 30 maggio 2022 furono raggiunti dl ritorno di fiamma che investì cinque bambini e tre adulti.

Elisa e Alessandro ancora oggi sono in cura. Roberto Tornicelli (assistito dall’avvocato Tangorra) deve rispondere di lesioni colpose gravissime aggravate. Ieri mattina durante la prima udienza (giudice Patrizia Ingrascì) ha chiesto il rito abbreviato: verrà discusso il 22 febbraio. Ma non è l’unico imputato. Lo sono anche Monica Valsecchi, 47 anni, la maestra di riferimento della sezione coinvolta, la Blu, che era presente in giardino al momento dell’incidente, e la coordinatrice didattico pedagogica, Simonetta Nava, 58 anni, da 19 in quel ruolo. Loro non erano presenti in udienza. Entrambe andranno a dibattimento e verrà discussa in un secondo momento. Le famiglie di Alessandro ed Elisa, assistite dall’avvocato Danilo Delia, del foro di Monza, oltre ad altre due famiglie (quelle degli altri bambini meno gravi), più i due papà che rimasero lievemente feriti, si sono costituiti parti civili. Una quinta famiglia (la loro bimba aveva riportato una ustione profonda al polpaccio) non si è costituita come parte offesa.Il 20 ottobre, invece, si deciderà sull’archiviazione per don Luca Guerinoni, in prima battuta chiamato in causa in quanto l’asilo di Osio Sopra è parrocchiale. A chiedere l’archiviazione è stato lo stesso pm Silvia Marchina, mentre i genitori dei bimbi ustionati si sono opposti. F.D.