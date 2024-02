Primo giorno di lavori sulla Bergamo-Ponte San Pietro: la situazione. Orari dei bus sostitutivi

Bergamo, 5 febbraio 2023 – Primo giorno di lavori per il raddoppio della linea ferroviaria fra Bergamo e Ponte San Pietro. Lo stress test è scattato in mattinata, con il varo del servizio alternativo a base di bus sostitutivi organizzato da Trenord.

La situazione

I pendolari hanno affollato i pullman, in particolare quelli in partenza da Ponte San Pietro ma anche i veicoli destinati agli studenti in avvio da diverse stazioni della zona e stop a Bergamo senza alcuna fermata intermedia.

Diversi hanno scelto il viaggio in auto, tanto che sulle strade della viabilità ordinaria – a partire dalla Briantea – si è registrato un deciso aumento di traffico, così come riportato dai media locali.

I bus sostitutivi

Le linee coinvolte sono due: quella fra Bergamo e Milano via Carnate, in Brianza, e quella fra il capoluogo orobico e Lecco. Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra Ponte San Pietro e Bergamo con fermata intermedia a Bergamo Ospedale.

Inoltre, per agevolare gli studenti, sono stati istituiti ulteriori autobus con partenza dalle stazioni di Calusco, Terno d’Isola, Cisano/Caprino B., Pontida, Ambivere Mapello e Ponte San Pietro che arrivano direttamente a Bergamo senza effettuare fermate intermedie (servizio “Punto-Punto”) e viceversa.

Gli orari e le stazioni di partenza dei bus sostitutivi possono essere consultati qui per la linea Bergamo-Milano via Carnate e qui per la Bergamo-Lecco.

Il cantiere

I lavori dovrebbero durare poco meno di tre anni. Rfi, infatti, prevede di inaugurare la nuova tratta a dicembre del 2026. Sono interessati all’intervento 19 chilometri di binari.

La prima fase consiste nel raddoppio della tratta Curno - Bergamo, l’adeguamento della stazione di Ponte San Pietro e la realizzazione degli ACC-M (Apparato centrali a calcolatore multistazione) a Bergamo e Ponte San Pietro. La seconda fase prevede il raddoppio della tratta Bergamo-Montello.

È prevista inoltre la soppressione di tutti i passaggi a livello presenti sulla linea e la realizzazione delle relative opere sostitutive. L'intervento consentirà di incrementare i servizi nell’ambito del nodo di Bergamo, con possibili aumenti del numero dei treni e diminuzione dei tempi di percorrenza.