Bergamo diventa Comune Plastic Free: un premio per l’impegno in tema di gestione dei rifiuti

Bergamo, 4 febbraio 2025 – Bergamo comune virtuoso in tema di gestione dei rifiuti. Anzi, meglio: Comune Plastic Free 2025. Il riconoscimento è stato assegnato questa mattina a Roma, nella sala stampa di Montecitorio, alla presenza del presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati, Mauro Rotelli.

Il riconoscimento viene assegnato a borghi, paesi e città che si distinguono nella lotta contro l'abbandono illecito dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili, nella sensibilizzazione ambientale e nella gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Per il 2025, in Lombardia sono dieci i Comuni che, insieme a Bergamo, hanno ottenuto il titolo di Comune Plastic Free: Borgo Virgilio, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gussago, Lissone, Milano, Pavia, Villasanta e Vimercate. Bergamo ha presentato la propria candidatura alla fine del 2024, attraverso la scheda di valutazione predisposta da Plastic Free Onlus, associazione ambientalista attiva dal 2019 nella lotta contro l'abuso e la dispersione della plastica nell'ambiente.

Il percorso di valutazione ha preso in esame cinque ambiti principali, articolati in 23 parametri: contrasto agli abbandoni illeciti; sensibilizzazione del territorio; gestione dei rifiuti urbani; attività virtuose dell'ente; collaborazione con Plastic Free Onlus. In base al punteggio ottenuto, validato dalla Onlus, il Comune riceve da 1 a 3 tartarughe, simbolo distintivo di Plastic Free.

Per scoprire quante ne saranno assegnate a Bergamo, bisognerà attendere l'8 marzo, quando si terrà la premiazione nazionale a Napoli presso il Teatro Mediterraneo. Durante l'evento, dedicato alla sostenibilità e alle amministrazioni più virtuose, verranno consegnati il trofeo Plastic Free e l'attestato del livello di virtuosità (espresso in 'tartarughe'). A conferma dell'impegno ambientale, nell'ottobre 2024 il Comune di Bergamo ha siglato un protocollo d'intesa quinquennale con Plastic Free Onlus, con l'obiettivo di promuovere azioni concrete per la riduzione dei rifiuti plastici monouso e incentivare abitudini di consumo più sostenibili. Plastic Free Onlus opera attivamente sul territorio attraverso campagne di sensibilizzazione, eventi di raccolta di rifiuti non pericolosi e lezioni di educazione ambientale nelle scuole. La collaborazione con il Comune permetterà di ampliare le iniziative esistenti e sviluppare nuovi progetti.

"Siamo molto fieri di questo riconoscimento, che premia il lavoro della nostra Amministrazione -ha detto l'assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde pubblico, Oriana Ruzzini –. Oltre alla raccolta differenziata e alla gestione virtuosa dei rifiuti, puntiamo a ridurre la produzione di scarti e a contrastarne l'abbandono. Ringraziamo Plastic Free per il supporto alle nostre politiche attraverso iniziative che coinvolgono la cittadinanza. Un lavoro di squadra che accelera la transizione ecologica dei territori".