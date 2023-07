Estate 2023, due notti gratis nei rifugi di montagna lombardi: ecco come ottenere i voucher

Bergamo – Una notte al rifugio. Anzi, meglio due e meglio gratis. Torna l’iniziativa “#FG4M: Famiglie e Giovani in Montagna - Una notte al rifugio”, promossa dal Cai (sottosezioni bergamasche e bresciane) insieme a Regione Lombardia con il coinvolgimento specifico dei rifugi delle province di Bergamo e Brescia, che ha come obiettivo di avvicinare famiglie e giovani alle esperienze montane offrendo voucher gratuiti da spendere, appunto, nei rifugi in quota.

Il progetto Famiglie e Giovani in Montagna- Estate 2023 in Rifugio (#FG4M) sarà attivo per il periodo estivo compreso tra l’8 luglio e il 24 settembre 2023 ed è aperto a tutti, soci e non soci del Cai. Cosa prevede? Un voucher gratuito per due pernottamenti di mezza pensione per i ragazzi fino a 16 anni, a fronte di almeno un adulto pagante. I rifugi che aderiscono quest’anno sono quasi 140.

Per il secondo anno consecutivo il Consiglio regionale sosterrà il progetto. Alla presentazione dell'iniziativa oggi a Palazzo Pirelli sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Michele Schiavi (FdI), il presidente del Club Alpino Italiano regionale Emilio Aldeghi e il coordinatore delle sezioni e sottosezioni del Cai bergamasco Paolo Valoti. “È nostro obiettivo e dovere garantire un futuro alle “sentinelle” montane, a cominciare da alpeggiatori e rifugisti – ha sottolineato il presidente Romani – Dobbiamo sviluppare politiche per la montagna ancora più incisive non solo nell'ottica dell'evento delle Olimpiadi invernali, ma anche su temi importanti come il turismo, la cultura del cibo e le sue tradizioni”.

Per prima cosa, bissognerà verificare, sul sito del CAI Lombardia, l’adesione a “Famiglie e giovani in montagna” della struttura che si intende raggiungere. Sul sito verrà indicato se il rifugio aderirà solo per i giorni infrasettimanali, ad esclusione delle notti prefestive e delle notti tra sabato-domenica o se non porrà dei limiti. Quindi si deve chiamare il rifugio e controllare la disponibilità di posti. A questo punto ci si iscrive online a "#FG4M” sul sito www.cailombardia.org. Il richiedente riceverà sulla propria mail la copia del modulo di richiesta (Google Form) compilato con la conferma dei dati trasmessi, da stampare e consegnare firmato al gestore del rifugio prescelto. Il gestore dovrà apporre il timbro del rifugio e la firma per convalida del servizio di mezza pensione (cena, pernottamento e colazione) per bambini e giovani fino a 16 anni. Ogni singolo giovane non può richiedere più di due pernottamenti gratuiti, la gratuità per il servizio di mezza pensione per i giovani potrà essere fruito solo se abbinato al trattamento di mezza pensione del familiare, dei famigliari o parenti di primo grado che accompagnano il giovane.