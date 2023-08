Bergamo, escursionista in difficoltà al Pizzo del Becco: soccorso con l’elicottero

Bergamo, 17 agosto 2023 – Ennesimo intervento del soccorritori sulle montagne della Lombardia, teatro di diverse tragedie in pochi giorni. Nella mattinata di oggi un escursionista si è trovato in difficoltà al Pizzo del Becco, sulle Alpi Orobie, nella Bergamasca. L’uomo sarebbe rimasto bloccato in un punto impervio, ma è riuscito a chiedere aiuto e far scattare l’intervento di soccorso dei vigili del fuoco del reparto volo di Malpensa. Un elicottero si è alzato in volo e ha raggiunto l’escursionista, che è stato recuperato e portato in salvo.

Sul Pizzo del Becco tre giorni fa è morto a 26 anni Emilio Gentile, di Lumezzane. Il giovane stava facendo un’escursione insieme a una giovane compaesana, quando è precipitato da oltre 80 metri, un volo che non gli ha lasciato scampo. I due, che avevano deciso di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi per poi fare ritorno a Carona, hanno sbagliato sentiero e si sono diretti in un punto abbastanza impervio, a 1850 metri di quota. E da quell’altezza il 26enne è precipitato.