Beppe Signori, dal pallone al microfono da cantante: “Operazione nostalgia per un calcio d’altri tempi”

Una nuova avventura attende Beppe Signori. Niente scarpini ai piedi, nessun ritorno da “vecchia gloria“ sui campi di gioco. C’è dell’altro sotto i riflettori, in veste ancora una volta inedita e con un microfono fra le mani. Dopo che in passato si era dedicato ad attività imprenditoriali nel settore del turismo e della ristorazione e il buon successo come scrittore con l’autobiografia “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende” (in attesa di una nuova opera letteraria in fase di completamento), il 56enne ex attaccante della Nazionale, originario di Alzano Lombardo, debutta fra poche ore nel mondo della musica con il lancio di un brano musicale (in uscita nel mese di gennaio) tra passato, presente e futuro dello sport più amato al mondo.

Lui che resta uno dei più forti attaccanti della storia del calcio italiano (188 gol in Serie A) indosserà stavolta i panni del cantante al fianco di Mario Fucili (frontman della band 78 Bit, ha partecipato col brano “Fotografia” a Sanremo Giovani nel 2002) col brano “Acrilico e Passioni”, un viaggio in cui si intrecciano passione e romanticismo, dove la nuova coppia evocherà le gesta dei protagonisti dell’epoca aurea del nostro pallone. Un vero e proprio tuffo nel passato dal sapore nostalgico, naturalmente a suon di note musicali.

Nel brano e nel videoclip, oltre a Signori (assistito dal cantautore Gianfranco Mileto) e al cantante Fucili, appaiono in alcuni camei, interpretando sè stessi, molti altri grandi protagonisti del mondo del calcio: dall’ex calciatore e attuale opinionista Rai Lele Adani al conduttore di “90 Minuto Lunedì” e storico volto di RaiSport Marco Mazzocchi. E ancora l’iconica voce di Radio Rai a “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” Riccardo Cucchi, lo storico conduttore di “Novantesimo Minuto” Fabrizio Maffei e un’altra delle storiche voci radiofoniche di Radio Rai Tonino Raffa. Tutti hanno appositamente registrato per l’occasione degli insert inediti, sotto forma di telecronaca e lanci stile trasmissioni, a supporto del brano.

Un progetto, quello condotto in tandem da Signori e Fucili, destinato a far riscoprire l’epoca più bella del nostro calcio italiano, regalando a chi l’ha vissuta la classica “operazione nostalgia” e allo stesso tempo presentandola alle nuove generazioni. Ed è così che il sinistro magico di Beppe Signori, rappresentato in note e parole, è pronto a far vibrare ancora una volta il cuore di tifosi e appassionati.

Per Fucili la partnership con Signori non rappresenta un inedito “crossover” col mondo del pallone, visto che in passato aveva lavorato insieme a un altro campione amatissimo del nostro calcio, ovvero l’indimenticabile Totò Schillaci (scomparso pochi mesi fa) al brano “Gli anni degli anni”. Fucili vanta inoltre un passato da calciatore nel campionato di San Marino e ha collezionato anche 2 presenze in Europa League. Attualmente, oltre ad aver scritto il brano “Acrilico e Passioni”, organizza eventi e svolge il ruolo di collaboratore di Federica Cappelletti, Presidente della Divisione di Calcio Femminile FIGC e vedova di Paolo Rossi, campione del Mondo di Spagna ’82.