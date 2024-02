Bellucci eliminato dal più esperto . Nakashima nei quarti di finale

Mattia Bellucci sfiora l’impresa nel torneo challenger di Pau (100 mila euro di montepremi, cemento indoor). Il ventiduenne bustocco (n°183 Atp) è stato battuto nei quarti di finale per 3/6, 6/4, 7/6(2) allo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 3 del tabellone e numero 90 de mondo. Per l’allievo di Fabio Chiappini, che nei precedenti turni si era imposto sui francesi Matteo Martineau e Pierre Hughes Herbert, si è trattata comunque di una buonissima prestazione contro un giocatore che in questo primo scorcio della stagione ha già vinto un challenger a Tenerife ed è giunto in finale in altre due occasioni (Ottignies Louvain la Neuve e Coblenza), dimostrandosi fra i tennisti più in forma del circuito. Dopo un avvio di incontro in cui Bellucci ha mostrato di avere il braccio caldo e il pronto ritorno di Nakashima nel secondo parziale, nel terzo e decisivo set la partita e’ vissuta sul filo dell’equilibrio, con Bellucci ad annullare tre consecutive palle break sul 2 pari del terzo set, mettendo a segno cinque punti consecutivi, fatti di quattro aces e un punto vincente. Nel tie break decisivo è venuta a galla la maggiore abitudine a giocare i ounti importanti i Nakashima, impostosi per 7 punti a 2.

S.D.S.