Bellucci debutta in Thailandia. Ruggeri riparte dal Portogallo

Parte dalla località thailandese di Nonthamburi il 2024 di Mattia Bellucci. Il ventunenne di Busto Arsizio, numero 177 del mondo e terza testa di serie del tabellone, scende in campo oggi nel primo turno del challenger che mette in palio 82 mila dollari di montepremi contro l’estone Mark Lajal (numero 206) in una partita da non sottovalutare.

Sul cemento portoghese di Oeiras (36900 euro di montepremi) è impegnato invece Samuel Vincent Ruggeri. Il bergamasco, protagonista di un brillante finale di stagione nelle scorse settimane dove ha vinto due tornei Itf consecutivi a Sharm El Sheik che lo hanno portato al numero 348 Atp, ha superato le qualificazioni battendo la wild card locale Rodrigo Fernandes per 6/3, 6/3 all’esordio e ieri Federico Iannaccone, dopo un lungo testa a testa, concluso dopo oltre tre ore a suo favore per 3/6, 7/5, 7/5.

Silvio De Sanctis