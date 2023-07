Bergamo e il progetto europeo sulle polveri sottili dalle frenate dei bus. Verso mezzi più green

Bergamo – È comune associare le polveri sottili, le famigerate Pm10, con ciò che esce dal tubo di scarico dei mezzi. In realtà sono fonti di inquinamento anche l’utilizzo dei pneumatici e delle pastiglie dei freni.

Va in questa direzione il progetto europeo “Re-breath reduction of brake wear sector”, finanziato dalla Commissione Europea, di cui fa parte anche il Comune di Bergamo, Brembo spa, l’azienda bergamasca leader mondiale nella produzione di impianti frenanti, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Arriva Italia, Arriva Slovakia (del progetto, oltre al capoluogo orobico, fa parte anche la città di Bratislava) e Atb Mobilità (Azienda trasporti Bergamo).

Una centralina è stata allestita in piazzale Oberdan e nelle prossime settimane misurerà le poveri sottili emesse dalle frenate degli autobus del trasporto pubblico locale. L’obiettivo è capire quanto incide sul valore delle Pm10 la quota di micro-particelle generate dai sistemi frenanti dei bus per progettare e sviluppare un sistema innovativo e più rispettoso dell’ambiente.

Non solo. Si cerca di intervenire con opere di mitigazione green, di rinverdimento delle fermate degli autobus, dove l’inquinamento si densifica. Perché anche con i bus più efficienti dal punto di vista delle emissioni, il problema degli inquinanti legati alle frenate in corsa continuerà a sussistere. La città di Bergamo non è stata scelta a caso, ma perché presenta un tasso di inquinamento dell’aria significativo.

Il progetto prevede l’individuazione delle fermate dei bus più inquinanti e interventi diffusi di piantumazione per mitigare l’impatto delle polveri sottili su chi è in attesa alla pensilina, tagliando la Co2 e aumentando la biodiversità in città. Il Comune di Bergamo ospiterà uno dei due casi pilota previsti dal progetto europeo, che prevede l’installazione di un nuovo impianto frenante efficiente su cinque autobus di Arriva Italia, che circoleranno per sedici mesi in città sulla linea Bergamo-Valle Imagna, Bergamo-Piazza Brembana, Bergamo-Foppolo, Bergamo-Ornica e relativa rilevazione tramite appositi sensori installati dal Cnr nei pressi della fermata di piazzale Oberdan. La Brembo invece svilupperà e testerà il nuovo sistema frenante.