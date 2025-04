Bande giovanili in centro. Scattano due arresti

Intensificati i controlli dei carabinieri della Compagnia di Treviglio contro le bande giovanili. In una settimana i militari hanno identificato 480 giovani, molti con precedenti, e a Verdello sono state arrestate due persone di 31 e 20 anni, senza fissa dimora e irregolari in Italia, trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

Il bilancio: 101 persone sono state controllate a Treviglio, in aree sensibili come il centro storico, la stazione ferroviaria e i principali luoghi di aggregazione giovanile. Di questi, 84 sono stati identificati tra la serata di sabato 12 aprile e le prime ore del mattino di domenica 13 aprile; 379 persone sono state controllate nei restanti comuni del territorio di competenza, sempre in contesti ritenuti di interesse operativo. Sono stati arrestati due cittadini di nazionalità marocchina.

Nella serata di giovedì 10 aprile, i carabinieri della stazione di Verdello hanno arrestato un 31enne e 20enne senza fissa dimora e irregolari. I due, che erano a bordo di un’autovettura in corso Italia a Verdello, sono stati trovati in possesso di circa 53 grammi di hascisc e di 2.855 euro in contanti. Gli arrestati sono stati trattenuti presso la camera di sicurezza della compagnia carabinieri di Treviglio, in attesa del giudizio per direttissima: il giudice, convalidati gli arresti, ha applicato per uno di loro la misura del divieto di dimora a Bergamo e provincia, per l’altro nessuna misura, con nulla osta all’espulsione e termini a difesa per entrambi.

Francesco Donadoni