Baldini guiderà il Lecco. Obiettivo tornare in B

Francesco Baldini (nella foto) è il nuovo tecnico del Lecco. Lo ha presentato ieri sera la società con una conferenza stampa di presentazione tenutasi al Rigamonti Ceppi, la casa del team lecchese che, dopo la cocente delusione per l’immeditata retrocessione dalla serie B, ripartirà dalla serie C con una nuova proprietà guidata da Aniello Aliberti. E’ stato proprio il presidente a presentare il nuovo allenatore, il toscano Francesco Baldini. La carica di direttore sportivo, molto importante perché Aliberti ha sempre detto che sarebbe stato il primo tassello sul quale poi costruire lo staff tecnico a partire dall’allenatore, è stata affidata a Antonio Minadeo, l’ex ds del Legnago, così come avevamo giustamente anticipato qualche giorno fa. "La scelta del direttore sportivo è stata la prima e poi lui ha scelto l’allenatore – ha detto il presidente Aliberti - perché io voglio che al Lecco tutte le componenti, dirigenziali e tecniche, lavorino in piena sintonia. L’obiettivo - conclude il presidente - è riportare il Lecco in B in due stagioni". Fulvio D’Eri