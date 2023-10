Autostrada A4, chiude il tratto tra Seriate e Bergamo: cavi elettrici danneggiati e pericolosi

Il tratto dell’Autostrada A4 compreso tra Seriate e Bergamo è stato chiuso in emergenza a causa del danneggiamento di un sostegno della linea elettrica di media tensione da parte di una ditta che lavorava nei pressi della superstrada. Oltre al tratto autostradale chiude anche la Strada statale 42 in corrispondenza dell’intersezione con la A4. Entrambe le tratte resteranno chiuso per almeno diverse ore e le opere di ripristino dovrebbero concludersi durante la notte tra mercoledì e giovedì.

Secondo quando riferito da E-Distribuzione, alcuni operai di un cantiere che lavoravano vicino all’autostrada avrebbero urtato un palo, rimasto in piedi solo perché sostenuto dai cavi. I cavi in tensione passano sopra le carreggiate dell’autostrada e pertanto l’intervento tempestivo di rimozione dei conduttori, eseguito da E-Distribuzione, è necessario per ragioni cautelative e di sicurezza.

Per questo è stato decisa, in accordo con il gestore dell’autostrada e la polizia stradale, la chiusura al traffico della tratta. Consapevole del disagio che verrà causato ai cittadini, la Società del Gruppo Enel precisa che l'intervento deve essere effettuato al fine di evitare situazioni potenzialmente pericolose.