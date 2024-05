Autisti e manutentori di piattaforme aeree

Autisti con patente C- CQC, 2 posti. Mansioni: autotrasporto, un autista con base Vobarno,un altro con base Brescia; Contratto: tempo indeterminato; Inviare Cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali a info@gabogas.it e per conoscenza a ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38979. Manutentore di piattaforme aeree, 1 posto. Requisiti: esperienza o studi meccanica, oleodinamica, elettronica, pneumatica, disponibilità a fare patentino piattaforme e patente C; Mansioni: impiego centraline elettriche per l’individuazione dei guasti, montare e smontare pompe idrauliche; Contratto: tempo determinato con finalità tempo indeterminato; Sede di lavoro: Sarezzo; Inviare Cv in formato Pdf con autorizzazione al trattamento dei dati personali a amministrazione@elettrolift.it e per conoscenza ci-sarezzo@provincia.brescia.it, codice 38811. Apprendista magazziniere, max 29 anni, 1 posto. Contratto: apprendistato; Sede di lavoro: Nave; Inviare Curriculum vitae con autorizzazione

al trattamento dati personali a info@torneriatab.it

e ci-sarezzo@provincia.brescia.it, codice 38948.