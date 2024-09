Attraversa nel buio da Orio. Fan del Liverpool ucciso in A4

SERIATE (Bergamo)

Il conducente del Suv con targa svizzera se l’è trovato davanti mentre percorreva la terza corsia dell’A4 in direzione di Brescia. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo – complice il buio – a Philip Joseph Dooley, dublinese di 51 anni, tifoso del Liverpool appena arrivato a Orio al Serio. Era da poco passata l’una lungo il tratto dell’A4 tra Seriate e Bergamo, a pochi passi dall’aeroporto. Proprio ieri sera la sua squadra del cuore disputava a San Siro contro il Milan la partita di Champion League. E lui voleva essere sugli spalti dello stadio a fare il tifo: in tasca aveva il biglietto, con il passaporto che ne ha permesso l’identificazione. È toccato all’ambasciata avvertire la famiglia.

L’esatta dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Seriate. Dalla prima ricostruzione si è appreso che il cinquantunenne era atterrato all’aeroporto di Orio alle 23.53 con un volo da Manchester su cui viaggiavano altri tifosi del Liverpool. Pare che la vittima fosse intenzionata a passare la notte all’hotel NH, vicino al centro commerciale. Secondo le prime ipotesi non si può escludere che si stesse dirigendo proprio lì. Il tifoso ha quindi scavalcato la recinzione che delimita l’aeroporto dalla carreggiata dell’A4. Dopo avere attraversato un primo tratto di autostrada, è stato travolto da un uomo al volante di un Suv che se l’è trovato davanti. Poi il corpo sarebbe stato schiacciato da altri veicoli. C’erano anche altri due tifosi, padre e figlio, che si presume lo avessero conosciuto in aeroporto: hanno fatto per attraversare la corsia ma hanno desistito dall’impresa, sono tornati indietro e se ne sono andati.

Gli agenti della Polstrada di Seriate nel corso della giornata di ieri li hanno identificati per chiarire la loro posizione: potrebbero rischiarire la denuncia per omissione di soccorso. Da chiarire anche un altro aspetto, ovvero se la vittima fosse in condizioni psicofisiche alterate. Sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

