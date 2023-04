Roberto Nicoli, il bergamasco ferito nell’attentato di Tel Aviv, è stato operato e sta meglio

Bergamo, 9 aprile 2023 - Sta meglio Roberto Nicoli, il bergamasco di 38 anni ferito nell’attentato di Tel Aviv di venerdì 7 in Israele che è costato la vita all’avvocato romano Alessandro Parini.

Le condizioni

Nell’attentato si è rotto una gamba ed ha riportato diverse escoriazioni su tutto il corpo. Portato in ospedale è stato operato per la riduzione della frattura e ha raccontato al fratello di stare meglio e di sperare di essere dimesso nei prossimi giorno e fare rientro a casa a Bergamo.

Chi è?

Roberto Nicoli vive in città, ma è originario di Gandino, un Comune della Val Seriana. Si è laureato in mediazione linguistica all’Università di Milano, ma anche un dottorato di ricerca in germanista ottenuto a Pavia e una laurea specialistica in traduzione a Bologna. Dopo esser stato professore a contratto all’Università di Bergamo e alla Scienza e Vita San Raffaele di Milano, e da anni lavora come interprete per un’azienda svizzera.

La tragedia

Nicoli è rimasto ferito in un attentato a Tel Aviv: un’auto guidata da un arabo-israeliano, poi ucciso dalle forze di sicurezza israeliane, è piombata sui turisti che stavano passeggiando sul lungomare, falciandoli. Uno degli italiani colpiti, l’avvocato romano Alessandro Parini, 35 anni, è morto. Fra i feriti, oltre agli altri nostri due connazionali, ci sono alcuni cittadini britannici. er la polizia israelina si Gli inquirenti trattano l’assalto come un caso di terrorismo.

La vittima italiana

Alessandro Parini era nella città israeliana con amici per una breve vacanza. Nato a Roma nel 1987, isi era laureato presso l'Università Luiss Guido Carli nel 2011. Sin dalla pratica legale aveva cominciato a collaborare con lo studio legale internazionale Clifford Chance. Nel 2019 aveva conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto pubblico presso l'Università di Roma Tor Vergata.