Atletico Castegnato e Breno, incubo playout . Per le due bresciane la stagione inizia adesso

BRENO (Brescia)

La difficile rincorsa alla salvezza di Atletico Castegnato e Breno passa attraverso le due partite interne che devono fruttare tre punti sonanti. Le due bresciane del girone C di serie D, infatti, rimangono imprigionate in zona play out e devono cercare di avvicinare quella salvezza diretta che sembra divertirsi a sfuggire ad entrambe. La più vicina al sospirato aggancio rimane la matricola franciacortina, che insegue la coppia Montecchio-Luparense a quattro lunghezze di distanza e che nel pomeriggio, per questa ventiseiesima giornata, ospiterà un Mestre che non sta certo attraversando il suo momento migliore.

La compagine di Guerra deve dunque far valere il fattore campo per conquistare una vittoria che potrebbe rappresentare la desiderata svolta della stagione per i nerazzurri.

L’Atletico dovrà fare i conti con la voglia degli arancioneri di riprendere a correre, ma in diverse circostanze Rusconi e compagni hanno fatto vedere di poter reggere il ritmo anche delle rivali più accreditate. Il discorso si fa più complicato per i granata camuni, che navigano a sette punti dalla zona-salvezza. La formazione di mister Bersi riceverà al Tassara il Campodarsego, un avversario in piena lotta per i play off e quindi quanto mai motivato. A questo punto, però, il Breno deve dare il massimo per sfruttare tutte le occasioni per fare risultato.

Lu.Ma.