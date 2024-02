Atlantide voglia di playoff: "Noi ci siamo"

L’Atlantide crede sempre più nei play off della A2 e, quando mancano ancora cinque giornate alla conclusione della regular season, si gode un prezioso sesto posto, con otto punti di vantaggio su Santa Croce, che al momento sarebbe la prima delle escluse dalla post season.

Per soddisfare le ambizioni della squadra di Zambonardi (nella foto) sono fondamentali le prossime partite, a cominciare dal duello diretto con Prata (quinta), che domenica alle ore 18.00 giocherà al San Filippo.

I Tucani, che sono consapevoli che i Lupi Santa Croce renderanno visita alla pericolante Castellana Grotte, sono chiamati a dare tutto per vincere e avvicinare in modo significativo il traguardo degli spareggi-promozione. Per riuscire in questo intento, Tiberti e compagni dovranno riproporre con i friulani lo stesso atteggiamento e l’identica attenzione che hanno reso possibile l’autoritaria vittoria colta ad Ortona.

"È stata una partita bene interpretata e con pochi errori da parte nostra – ricorda coach Zambonardi – Siamo entrati in campo aggressivi e attenti nel muro-difesa. L’ingresso di Cantagalli ha dato vigore ad Ortona, ma i ragazzi hanno avuto il sangue freddo necessario per chiudere a loro favore scambi lunghi e difficili e conquistare i tre punti".

Proprio la strada da ripercorrere con i friulani per compiere un passo in avanti verso i play off che potrebbe rivelarsi (quasi) decisivo anche se la stagione è ancora lunga.

"Sulla carta - è la previsione dell’allenatore dei Tucani, Roberto Zambonardi - molte squadre in questo campionato possiedono qualità importanti. Per quel che ci riguarda, il primo obiettivo era la salvezza, ma abbiamo allestito un roster di valore e, quindi dobbiamo, puntare anche ai play off. Adesso arriva il bello. E noi stiamo lavorando al meglio".

Luca Marinoni