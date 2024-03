Assalto notturno al distributore. Cassa self tagliata col flessibile

Un colpo ben organizzato e pianificato. L’altra notte ignoti malviventi sono arrivati al distributore di carburante IP, sulla Sp 190 a Casorate Primo, lasciando il mezzo fuori dal raggio d’azione delle telecamere.

Sapevano di essere ripresi dal ben visibile impianto di videosorveglianza, peraltro presente in ogni stazione di servizio ma che ormai non sembra più efficace come deterrente. E non a caso hanno agito a volto coperto, proprio per non essere identificabili dalle immagini registrate, che dopo il crimine commesso vengono acquisite e analizzate dalle forze di polizia, in questo caso dai carabinieri della locale Stazione della Compagnia di Pavia, che hanno avviato le indagini. I ladri sono sembrati ben organizzati, come una banda specializzata in simili colpi, che potrebbe dunque essere già entrata in azione non solo nella zona, considerando che a volte si spostano anche di parecchi chilometri, varcando confini di province e regioni, proprio per colpire in territori diversi e non farsi individuare. Erano attrezzati con un flessibile, con il quale hanno tagliato la colonnina del self service, prendendo la cassa con tutti i soldi in contanti. Un bottino ingente, anche se non ancora quantificato con precisione, in attesa delle verifiche, ma che sarebbe comunque di diverse migliaia di euro. Stefano Zanette