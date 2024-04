Assalta supermarket. Con l’ombrello si copre la fuga

Ha assaltato la Coop armato di coltello e di ombrello. Nella tarda mattina di ieri, un rapinatore solitario di mezza età ha fatto irruzione alla Coop di Verderio. Aveva il viso coperto con un passamontagna e un ombrello in mano. "Questa è una rapina", ha avvertito lo sconosciuto rivolto alla cassiera, che inizialmente non ha compreso la situazione. "Questa è una rapina", ha allora ripetuto il bandito, questa volta mostrando un lungo coltello. La cassiera ha quindi alzato le mani in segno di resa e fatto un passo indietro, per consentirgli di arraffati i soldi dal registratore di cassa. Oltre alla cassiera c’erano due clienti. Ottenuto ciò che voleva, il rapinatore è scappato. Mentre fuggiva dal negozio ha incrociato altri due clienti che stavano arrivando: per farsi largo e tenerli lontano si è fatto strada puntando loro contro la punta dell’ombrello. indagano i carabinieri di Merate. D.D.S.