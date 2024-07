Asfalti da rifare. Operai al lavoro tutto agosto

Un cronoprogramma dettagliato che porterà i lavori a chiudersi in tempo per la riapertura delle scuole. Come ogni estate, è partito ieri il piano asfaltature del Comune di Bergamo (interventi da 1 milione e 200mila euro) che prevede operazioni di maquillage delle strade cittadine, in particolare quelle più battute che in condizioni di traffico “normale“ difficilmente si potrebbero realizzare senza disagi e gravi ripercussioni. I cantieri che possono creare problemi si faranno di notte. È il caso della circonvallazione, dal 5 agosto, ma non solo. Asfaltature saranno effettuate anche in via Borgo Palazzo, Zambonate, Statuto e Carducci, per citare alcuni tra i tratti più significativi. Il primo cantiere in programma è in via Longuelo, nel tratto tra via Lochis e via Astino. Dal 31 luglio è prevista la via san Sebastiano (tra il civico 31 e via Generale Marieni), quindi sui Colli. Successivamente gli operai si sposteranno in via Borgo Palazzo, tra via Rovelli e piazza S.Anna. Queste asfltature si faranno in orario diurno (dalle 7,30 alle 17). Previsto il rifacimento del manto stradale, tra la fine di agosto e il 12 settembre, anche in via Boccola (compreso il tratto di via Fara), il parcheggio di via Grossi e via Zambonate.

Si lavorerà invece di notte, come detto, sulla circonvallazione (dalle 22 alle 6 del mattino successivo), dalla Martinella a via Zanica, un intervento in programma da lunedì 5 agosto. Nel piano estivo è compresa anche l’asfaltatura del viadotto di Boccaleone e via delle Valli (dal comando dei carabinieri in direzione autostrada A4). Asfaltature in orario notturno sono previste anche in via Statuto, via Borgo Palazzo, in via Carducci-via Briantea, in via Longuelo, via Puccini e via Palermo.

M.A.